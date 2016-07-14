ADMO e Bocale calcio: lunedì la presentazione del sodalizio
Lunedì 18 luglio al Centro Civico di Pellaro si ufficializza l'unione tra il Bocale e l'ADMO: dalla stagione 2016/2017 nasce l'A.S.D. Bocale ADMO
14 Luglio 2016 - 17:35 | di Redazione
Si terrà lunedì 18 luglio alle ore 10, presso il Centro Civico di Pellaro, la conferenza stampa in cui verrà ufficializzato il ‘matrimonio’ tra il Bocale e l’ADMO. Dalla stagione 2016/2017 la nuova denominazione ufficiale del club biancorosso sarà infatti A.S.D. Bocale ADMO.
L’incontro con la stampa, organizzato in collaborazione tra la società del Bocale e i principali responsabili dell’Associazione Donatori Midollo Osseo Calabria, sarà l’opportunità per parlare di sport e solidarietà, insieme alle illustri personalità che prenderanno parte alla conferenza stampa (vedi locandina).
Dopo anni di sostegno ‘esterno’, il Bocale ha quindi scelto di portare il vessillo dell’ADMO in giro per i campi della Calabria accostandolo al proprio nome, nella speranza che il calcio, ancora una volta, possa essere il veicolo giusto per aiutare chi è meno fortunato.
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