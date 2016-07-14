ADMO e Bocale calcio: lunedì la presentazione del sodalizio

Lunedì 18 luglio al Centro Civico di Pellaro si ufficializza l'unione tra il Bocale e l'ADMO: dalla stagione 2016/2017 nasce l'A.S.D. Bocale ADMO

Si terrà lunedì 18 luglio alle ore 10, presso il Centro Civico di Pellaro, la conferenza stampa in cui verrà ufficializzato il ‘matrimonio’ tra il Bocale e l’ADMO. Dalla stagione 2016/2017 la nuova denominazione ufficiale del club biancorosso sarà infatti A.S.D. Bocale ADMO.

L’incontro con la stampa, organizzato in collaborazione tra la società del Bocale e i principali responsabili dell’Associazione Donatori Midollo Osseo Calabria, sarà l’opportunità per parlare di sport e solidarietà, insieme alle illustri personalità che prenderanno parte alla conferenza stampa (vedi locandina).

Dopo anni di sostegno ‘esterno’, il Bocale ha quindi scelto di portare il vessillo dell’ADMO in giro per i campi della Calabria accostandolo al proprio nome, nella speranza che il calcio, ancora una volta, possa essere il veicolo giusto per aiutare chi è meno fortunato.