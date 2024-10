Sofo (Lega): ‘Senza sviluppo infrastrutturale il Sud resterà zoppo’

Peccato che proprio dalla lista di progetti da presentare per il Next Generation EU il Governo abbia riservato briciole agli investimenti per le infrastrutture dei territori meridionali. Lo sviluppo infrastrutturale del Sud è imprescindibile per consentire alle aziende di investire e commerciare e dunque a questa area di rilanciarsi, creando quelle opportunità di lavoro che sono il fulcro della misura economica. Senza adeguati investimenti in strade, ferrovie, porti e aeroporti il Governo lascerà il Sud zoppo vanificando anche le buone intenzioni della fiscalità di vantaggio”.