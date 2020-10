Quando un sogno diventa realtà: apre a Reggio il 'Genève Bistrot'

Ha 'inaugurato' questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, il "Genève Bistrot". La parola inaugurazione, forse, non è quella giusta. Il Covid, insieme alle tante abitudini, ci ha tolto anche gli eventi lieti e "di compagnia". Una semplice prima apertura, che, in questo particolare momento delle nostre vite, rappresenta un vero e proprio traguardo.

"Eri un desiderio dentro al cuore, il più grande... Genève Bistrot è la realizzazione di un sogno. Un desiderio che ti porti dentro al cuore, fin da quando sei bambino. Genève non è una scelta a caso, ma il nome di un sole, il nostro sole".

Situato sulla nazionale di Catona, il nuovo locale nasce dal sogno di una famiglia reggina che, nonostante le difficoltà, non ha mai spesso di credere che il lieto fine fosse possibile:

"Il bistrot prende il nome di nostra figlia - raccontano i due coniugi. Tutto però è nato da una grande passione per la cucina e dal desiderio smisurato di aprire un'attività a conduzione familiare. Anche se il lockdown ci ha messo in stand-by e gli imprevisti non sono mancati, adesso, finalmente, abbiamo trovato il momento giusto per aprire".