Solomon Kingsley è ufficialmente un calciatore del Bocale

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 gennaio 2016, è finalmente arrivata l’ufficialità: Solomon Kingsley è un calciatore del Bocale. Il forte ed esperto centrocampista nigeriano, classe ’88, già da un mese al lavoro con i nuovi compagni, ha dovuto attendere i classici tempi tecnici per ricevere l’ok da parte della Lega.

Con l’arrivo, nella giornata di oggi, del tanto atteso transfer da parte della federazione maltese, si conclude positivamente il passaggio al club biancorosso di Kingsley; esito positivo possibile grazie alla fondamentale collaborazione di Christian Magistro, agente del calciatore molto conosciuto a livello internazionale, in quanto procuratore di celebri calciatori militanti nei maggiori campionati europei, oltre ad essere anche Agente FIFA.

Kingsley, che nel suo curriculum vanta anche una vittoria nella Coppa Italia Dilettanti della regione Lazio con la maglia del Palestrina, nella stagione 2007/2008, sarà dunque arruolabile da mister Casciano in vista della sfida di domenica contro il Guardavalle, un innesto molto importante che andrà ad aumentare il livello tecnico della squadra, oltre a fornire linfa nuova in un periodo in cui il Bocale ha faticato non poco per ottenere risultati.