SOPRALAMEDIA, la guida dedicata agli studenti

È una delle attività più complesse che esistano, soprattutto se rapportata alla crescita, alle differenze che intercorrono tra uomini e donne, ma anche al diverso grado di sensibilità che accompagna lo sviluppo dell’essere umano. Lo studio non è soltanto apprendimento e didattica. In questo processo trovano spazio tantissimi elementi di natura personale, come gli interessi verso una determinata materia e i sentimenti: un mix di ambizioni e aspettative, ma anche di timori e preoccupazioni, con la delusione per il mancato raggiungimento di un risultato che attende dietro l’angolo. Partendo da questo presupposto i referenti del progetto editoriale Calabria’s, Jessica Pisani e Fausto Laganà, di concerto con i dirigenti di alcuni istituti scolastici della provincia di Reggio Calabria, hanno dato forma e sostanza ad una guida dedicata agli studenti che si apprestano a varcare le porte delle scuole superiori.

Perché una guida per la scelta delle superiori

«Si tratta – spiegano i promotori del progetto – di un momento decisivo nel passaggio tra giovane e adulto. È una fase in cui si ricerca la piena soddisfazione dei propri bisogni e la realizzazione dal punto di vista professionale, in un’età che è poco definire difficile. La guida è una piccola chiave per aprire le porte delle scuole superiori, per supportare nelle scelte i nostri figli e per non trasformare un momento di serenità in un istante d’angoscia. Lo scopo è generare una corretta riflessione sui percorsi scolastici esistenti, nella consapevolezza che formarsi bene oggi significa affrontare il futuro con maggiore determinazione. La lettura della guida consente di giudicare la realtà circostante in maniera approfondita, trasferendo poi questi elementi nell’interiorità di ogni singolo studente».

«In questo prodotto editoriale – concludono la Pisani e Laganà – abbiamo cercato di inserire i vari punti di vista di coloro che supportano le nuove generazioni nel processo decisionale che spalanca le porte delle scuole superiori. Siamo fermamente convinti che si tratta di un piccolo passo, ma la storia insegna che da qualche parte bisogna iniziare. Il nostro personalissimo auspicio è che questa guida, che verrà distribuita gratuitamente agli alunni delle terze classi delle scuole medie, possa evolversi nel futuro, ampliando il raggio d’azione e la visione d’insieme. Un work in progress sempre aperto, un laboratorio per aiutare coloro che saranno i genitori del domani».

Le tre parti della guida e la distribuzione

La guida è divisa in tre parti: la prima è un vademecum rivolto alla famiglia per eliminare le barriere intergenerazionali e favorire il dialogo, con suggerimenti e informazioni mai banali; la seconda è un approfondimento a trecentosessanta gradi sulla scuola di oggi, con una panoramica sui diversi indirizzi di studio, le procedure e l’elenco di tutte le possibilità di apprendimento della provincia di Reggio Calabria; la terza è dedicata ad alcuni istituti che presentano il loro modo di intendere la scuola.

#sopralamedia verrà distribuita gratuitamente nelle scuole medie di Reggio Calabria e provincia, agli alunni delle terze classi.