Reggio Calabria, Castorina (di nuovo) sospeso. Rientra Andidero

L'avviso di sospensione a firma del Prefetto Mariani è stato notificato al consigliere in quota Pd

È stato un rientro lampo quello del consigliere Antonino Castorina che, oggi, dopo varie vicissitudini giudiziarie legate alle elezioni comunali 2020, si è visto notificare un nuovo avviso di sospensione.

“Per l’esecuzione, si trasmette l’unito provvedimento con il quale è stata accertata la sussistenza della causa di sospensione dalla carica nei confronti del consigliere comunale di Reggio Calabria Antonino Castorina.”

È quanto si legge in una nota a firma del Prefetto Massimo Mariani.

Un avviso che segna anche il rientro nell’assise di palazzo San Giorgio della consigliera del Partito Democratico Ersilia Andidero.

Lo scorso 30 settembre era arrivato il divieto di dimora perché, stando all’accusa, avrebbe mantenuto “i rapporti con gli altri accoliti”, ai quali avrebbe dato “personalmente direttive in ordine al modus operandi da porre in essere per la materiale contraffazione dei registri e delle schede elettorali”.