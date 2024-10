Angela Marcianò sulla sua sospensione: ‘Tempistiche e modalità irrispettose’

“È’ arrivata la mia sospensione da consigliere comunale della nostra città.” Lo annuncia anche la stessa Angela Marcianò con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

“Non merita alcun commento la tempistica e le modalità che sono state scelte, totalmente irrispettose della Persona e degli Elettori. Ho appreso la notizia, per caso, poco prima dell’avvio dei lavori della prima seduta del consiglio comunale, da un vociare nei corridoi di Palazzo San Giorgio.

Ho subito immaginato il “siparietto” che si stava preparando ad arte a mio danno, volto esclusivamente a mortificarmi durante il consiglio in diretta sui social. Per tale ragione, mi sono recata prontamente dal Segretario Generale ed ho fatto in modo di evitarlo.”

“Questo mi convince ancora di più della bontà del mio comportamento quando ho deciso di denunciare i veri responsabili della vicenda Miramare.”

“Fieramente pronta -conclude- a subire questa ingiustizia che però dovrà servire a far emergere la VERITÀ! Se qualcuno pensa di destabilizzarmi e di mettermi a tacere, evidentemente non mi conosce. In questi mesi Filomena Iatì sarà la voce della nostra forza politica.”