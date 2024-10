A Soveria Mannelli l’incontro con l’assessore Carmela Barbalace

Continua il lavoro di definizione delle azioni in cui si concretizzerà la Strategia Nazionale sulle Aree Interne per l’area pilota del Reventino-Savuto.

Il 19 giugno nei locali dell’Officina della Cultura e della Creatività di Soveria Mannelli si è tenuta una riunione con l’Assessore allo Sviluppo economico e promozione delle attività produttive della Regione Calabria Carmela Barbalace.

Ai lavori, introdotti da Florindo Rubbettino, consigliere con delega alla Strategia nazionale per le aree interne e da Alfredo Fortunato progettista d’area sono stati invitati gli imprenditori del Reventino i quali si sono confrontati con l’Assessore Regionale sulle rispettive visioni di sviluppo e sugli interventi necessari per aumentare la competitività del territorio.

Nel corso del dibattito è emersa più volte la specificità del comparto manifatturiero del Reventino, la cui importanza in termini quantitativi, di innovazione e di apertura al territorio e al mondo della scuola è stata determinante nella scelta dell’area come area pilota di sperimentazione.

Sono poi intervenuti il Sindaco di Soveria Mannelli, Leonardo Sirianni, il quale ha richiamato l’attenzione sulla necessità di prevedere interventi che riducano gli svantaggi determinati dalle difficoltà della mobilità e il Dirigente del Nucleo Valutazione Verifica Investimenti Pubblici della Regione Calabria Giovanni Soda il quale ha espresso soddisfazione per l’iter fin qui svolto e per il contributo importante che le imprese del Reventino danno allo sviluppo del territorio in termini di propensione alla visione, alla sperimentazione e alla concretezza.

Ha concluso i lavori l’Assessore Carmela Barbalace la quale ha ricordato come la strategia è una occasione importante perché l’intero territorio in tutte le sue componenti possa avere un percorso di sviluppo innovativo e concreto.