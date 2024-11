SpazioTeatro inaugura “Stazioni”

Partirà venerdì 21 ottobre un nuovo workshop ideato da SpazioTeatro: STAZIONI – Storie e linguaggi del teatro.

8 incontri per riflettere sui percorsi e sulla storia del teatro, sulle stazioni dei maestri, delle correnti e del pensiero teatrale che hanno condotto al teatro contemporaneo.

Ogni venerdì dalle 18.30 alle 21.00 alla Sala SpazioTeatro, si affronteranno alcuni temi e momenti cardine del teatro con particolare attenzione al teatro moderno e contemporaneo, ma mantenendo costantemente l’occhio sul formarsi della cultura teatrale attraverso i tempi.

“E’ da qualche anno che pensiamo a un workshop di questo genere – dice Gaetano Tramontana, direttore di SpazioTeatro, in passato collaboratore al Dipartimento di Scienze dello Spettacolo e della Comunicazione dell’Università Cattolica di Milano, che condurrà in prima persona gli incontri – è una cosa delicata, non volevamo rischiare di fare lezioni noiose su argomenti troppo specifici; ma per chi si interessa e ama il teatro credo sia fondamentale approfondire certi argomenti, specie alle nostre latitudini, spesso lontane dai circuiti maggiori e dove non si sono vissute, se non parzialmente, le avanguardie storiche e il rinnovamento linguistico teatrale degli ultimi decenni. Così abbiamo pensato ad un percorso fatto appunto di “stazioni”, di storie e non di Storia, volutamente non cronologico, che toccando 8 tematiche collegate fra di loro ci porti in giro attraverso il teatro contemporaneo. E per farlo, oltre alla parte di “lezione”, abbiamo curato particolarmente la parte video documentaria, alla quale è affidato grande rilievo, con documenti a volte anche abbastanza rari.

Inizieremo quindi dal “Rito e teatro”, un binomio che spiega molte delle istanze del nuovo teatro e che conduce all’esperienza dei gruppi dell’avanguardia anni Sessanta e Settanta, per proseguire con l’approfondimento dei Gruppi – dal Living Thatre al Bread and Puppet, dall’Odin di Barba alle esperienze italiane. Sarà poi la volta della nascita del teatro di regia in Italia, della Commedia dell’Arte, fino ai protagonisti della scena italiana dagli anni 90 ad oggi.”

8 incontri che si concluderanno entro Natale per un totale di 20 ore.

Il workshop è particolarmente rivolto agli studenti delle scuole superiori che vogliano approfondire la conoscenza del teatro; ai docenti impegnati in percorsi e progetti teatrali; ad allievi attori che intendano approfondire la propria formazione teorica; a tutti coloro che sono curiosi verso le forme di approfondimento culturale.

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Tutte le info sul sito www.spazioteatro.net

email: info@spazioteatro.net

cell:339.3223262