SpazioTeatro riprende con “Racconti delle stelle”

A SpazioTeatro il 12 e il 13 dicembre un nuovo appuntamento con la rassegna teatrale dedicata ai giovani spettatori. In programma RACCONTI DELLE STELLE, performance interattiva ideata dalla Biblioteca dei Ragazzi e rivolta a genitori e bambini dai 6 anni in su. Lo spettacolo ruota intorno ai miti e leggende legate alle costellazioni: due personaggi – una giovane donna (Zal) e un bambino (Manas) interpretati rispettivamente da Anna Calarco e Samuel Nava – accompagneranno i partecipanti in un viaggio narrativo nel quale ogni oggetto, ogni parola, ogni gesto ha un sapore mitologico e quasi sacro. L’idea e il racconto partono dalle abitudini delle culture tradizionali di leggere il cielo scoprendovi dei segni, delle immagini, che diventavano parole, storie, racconti. Quale miglior riferimento per stimolare il piacere di leggere nei più giovani? Facendo ricorso alle immagini rintracciate fra le stelle, a questa primissima idea di lettura, si cercherà di rievocare quella stessa fascinazione, curiosità e meraviglia. La performance consiste in una prima fase di lettura, narrazione e ascolto e una seconda fase di scrittura che coinvolge direttamente i partecipanti; l’intero percorso è pensato per essere vissuto dai bambini insieme ai genitori o comunque insieme a un adulto che possa accompagnarli e calarsi totalmente nell’esperienza insieme a loro. L’asse adulto-bambino, dove l’adulto funge da guida per il bambino, è rappresentato sulla scena dai due personaggi della storia e si rispecchia sulla platea dei partecipanti; per questo è necessario che ogni bambino non viva l’esperienza da solo ma in compagnia di un adulto che sia per lui una guida anche nella vita. La Biblioteca dei Ragazzi, neonata cooperativa che si dedica alla promozione della lettura, con “Racconti delle stelle” esordisce in pubblico dopo una serie di incontri all’interno di alcune scuole svolti in collaborazione con il Planetario Pythagoras. Alla Sala SpazioTeatro, in Via S.Paolo 19/a; Sabato 12 e domenica 13 in doppia replica alle 16.30 e alle 18.30. Posti limitati: si consiglia di prenotare al 339.3223262 o di inviare una mail a info@spazioteatro.net. Tutte le info e il calendario della rassegna sul sito www.spazioteatro.net