Spilinga, fuga di gas provoca un’ esplosione: ferito il presidente del Consorzio della ‘nduja

Il 58enne è in gravi condizioni con ustioni sull’80% del corpo

Un grave incidente si è verificato a Spilinga, nel Vibonese, dove un’esplosione di gas ha causato gravi ustioni a Francesco Fiamingo, 58 anni, presidente del Consorzio della ‘nduja di Spilinga. L’uomo è stato ricoverato in condizioni critiche e trasferito d’urgenza al Centro grandi ustionati di Catania.

L’incidente e i soccorsi immediati

L’esplosione è avvenuta in località Saramalloni, lungo la strada che collega Spilinga a Brattirò, all’interno di un locale separato dalla struttura principale dello stabilimento di Fiamingo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da una fuga di gas, ma le indagini sono ancora in corso da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

Il primo intervento medico è stato effettuato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vibo Valentia, dove il personale sanitario, guidato dal dirigente Vincenzo Natale, ha constatato la gravità delle ustioni, che coprono circa l’80% del corpo dell’imprenditore.

Data la situazione critica, è stato disposto il trasferimento immediato all’ospedale specializzato di Catania, dove Fiamingo è stato ricoverato con prognosi riservata.

Indagini in corso: possibile fuga di gas

Le cause dell’incidente sono ancora sotto accertamento, ma si ipotizza che l’esplosione sia stata provocata da una perdita di gas all’interno del locale coinvolto. Sul posto, i Vigili del Fuoco stanno effettuando i rilievi tecnici per determinare l’origine della deflagrazione, mentre i Carabinieri conducono le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Chi è Francesco Fiamingo?

Francesco Fiamingo è una figura molto conosciuta nel panorama imprenditoriale locale, in quanto presidente del Consorzio della ‘nduja di Spilinga, organismo che tutela e promuove il celebre salume tipico calabrese.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, con numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà rivolti all’imprenditore e alla sua famiglia.

Le condizioni di Francesco Fiamingo restano gravi. La prognosi è riservata e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni cliniche. Fonte: Ansa Calabria