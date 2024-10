Una ‘nuova vita’ per Spirlì: diventa Vicepresidente del Musaba

Dalla presidenza della Regione Calabria…alla vicepresidenza del Musaba. Inizia una nuova vita per Nino Spirlì, sino a pochi mesi fa facente funzioni alla Regione e pronto ad essere il vice di Occhiuto grazie al ticket prima annunciato e poi smentito nei fatti dal nuovo Governatore.

Commosso e onorato, ho accettato e mi sono messo a disposizione per onorare il grande NikSpatari, Artista universale – Pittore, Scultore, Scienziato, Uomo di profonda e vissuta Fede”, le parole di Spirì su Facebook.

“Amici miei Carissimi, ho il piacere personale di comunicarVi che, per volontà della Presidente e CoFondatrice Hiske Spatari Maas e del CdA della Fondazione MuSaBa – Parco Museo Santa Barbara, da una settimana sono stato nominato Vicepresidente della Fondazione.

Di sicuro la nuova esperienza di Spirlì, rispetto alla parentesi in politica, è più affine alla sensibilità e alle esperienze professionali dell’ex f.f,, da sempre immerso nel mondo dell’arte. Spirlì infatti, prima di seguire la carissima amica Jole Santelli alla Cittadella, ha lavorato soprattutto come autore televisivo e teatrale.

Adesso parte una nuova avventura, che gli consentirà di rimanere a stretto contatto con l’amata Calabria.

“Nik Spatari non ha gemelli nella Storia dell’Arte italiana, se non in Leonardo. La molteplicità delle Scienze e delle Arti conosciute e praticate, Lo rendono Unico negli ultimi secoli.

Il Musaba è uno scrigno di ricchezze posto nel cuore dell’Aspromonte, a dispetto della malanomea che la volgarità del tempo ha imposto a basto di queste montagne. Una sorgente di Umanità che sgorga ininterrotta ed eterna da ogni pietra incisa, tela dipinta, albero piantato, erba mossa libera dal vento caldo dell’est…

Il Parco MUSABA attende ed accoglie chiunque abbia necessità di nutrire l’Anima e la mente. Il corpo e l’energia.

Non mancate… Non Ve ne private”, recita il post pubblicato da Spirlì su Facebook.