Nuovo sponsor per la BIC

Una nuova azienda sposa il progetto Reggio Calabria Basket in Carrozzina. Si tratta di Kiron, società attiva da oltre 20 anni, prima in Italia per dimensioni ed esperienza, iscritta nell’elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM).

L’accordo è stato siglato durante l’inaugurazione degli uffici della Kiron a Reggio Calabria alla presenza di Renato Landoni Presidente Kiron, Rosario Pennisi Responsabile Area Calabria-Sicilia, Orazio Lo Schiavo Senior Manager filiale di Reggio Calabria Sud, Stefano De Felice Presidente RC BIC e Luigi Casile dirigente RC BIC.

“Voglio ringraziare il presidente Landoni e il manager Lo Schiavo per aver sposato il nostro progetto – ha dichiarato il presidente della Reggio Calabria BIC Stefano De Felice in seguito all’accordo raggiunto – avere al nostro fianco un’azienda cosi importante per noi è motivo di grande orgoglio e ci incoraggia a proseguire con questo ambizioso progetto sportivo”.