Sport – Allenamenti individuali: chi può farli e dove

Dopo due giorni di grande confusione e qualche contraddizione, si chiarisce una volte per tutte la procedura di svolgimento dell’attività sportiva all’aperto. Questo il passaggio definitivo che definisce chi potrà allenarsi e dove:

“Le sospensioni – chiarisce il ministero – sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludiche e amatoriali svoltesi al chiuso. Nei centri sportivi e nei circoli all’aperto è dunque possibile svolgere attività motorie e di sport di base in forma individuale nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento”. Il testo supera dunque l’incertezza nata dalla circolare di ieri sera del ministero degli Interni che parlava di una sospensione generalizzata anche degli allenamenti per il livello dilettantistico. Sarà dunque possibile per le squadre dall’Eccellenza alla Terza categoria, nel caso calcistico, e dei tornei giovanili, scuole calcio comprese, ritrovarsi in ambienti all’aperto per svolgere le sedute in forma individuale. Questo permesso riguarda tutti gli sport di contatto sia individuali sia di squadra. Per quanto riguardo l’uso delle palestre scolastiche nel pomeriggio, è vietato per tutti, ma potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici”.

fonte: gazzetta.it