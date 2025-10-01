Pallavolo, Sport Specialist: la giovane Alessia Neri convocata per il raduno regionale

Un nuovo, importante riconoscimento per il vivaio della Domotek Volley Reggio Calabria, in versione Sportspecialist. La società annuncia con orgoglio la convocazione della giovane atleta Alessia Neri (classe 2008) per un prestigioso raduno di qualificazione e selezione regionale, una convocazione significativa al Club Italia Sud.

Nell’ambito delle attività promosse dal Comitato Regionale Fipav, oggi mercoledì 1° ottobre 2025, presso il “Palarcobaleno” di Via Nazionale a Pizzo (VV), il Direttore Tecnico delle attività Giovanili Femminili, Prof. Marco Mencarelli, coadiuvato dallo Staff Tecnico, dirigerà una sessione di allenamento riservata ad un gruppo molto interessante di giovani promesse, inclusa l’atleta amaranto.

Questa convocazione non è che l’ultima prova del meticoloso lavoro che la società sta portando avanti nel settore giovanile, un investimento fondamentale per il futuro della stessa. Un impegno che va di pari passo con quello profuso verso la prima squadra, militante in Serie A3, con i gradi di massima realtà del volley in Calabria.

Mentre Alessia si prepara a questo importante appuntamento, la Domotek Volley, in versione Sportspecialist, sta infatti lavorando sodo per farsi trovare pronta ai nastri di partenza del campionato di Serie C Femminile. La squadra, affidata alla guida del Mister Franco Giglietta e del suo assistente Azzarà, sta già definendo i dettagli per una stagione di ambiziose sfide.

Un fermento che coinvolge tutto il movimento: oltre alla C Femminile, la società si appresta a schierare le sue formazioni anche nel campionato di C Maschile e, per il secondo anno consecutivo, nella Serie A3, pronta ancora una volta a riempire le platee del Palacalafiore e a regalare emozioni alla sua tifoseria.

Alessia Neri, schiacciatrice, si conferma una pedina di fondamentale importanza all’interno del suo gruppo in rosa È una giocatrice completa, che ha già dimostrato di aver lavorato molto sui fondamentali, ma che possiede ancora ampi margini di miglioramento. A una buona tecnica di base unisce una grande passione per il volley, mix vincente che la rende un’atleta dal futuro promettente.

La convocazione di Alessia è un motivo d’orgoglio per tutto il mondo amaranto e un segnale chiaro: la crescita dei giovani talenti è il perimetro su cui la società sta costruendo il proprio domani, senza mai perdere di vista i traguardi competitivi del presente in formato Serie A.