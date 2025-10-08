La Sportspecialist Femminile è realtà: il volley in rosa parte all’insegna della serietà

Sabato 11 ottobre 2025, è una data storica. Alle ore 19 presso la Palestra Boccioni di Reggio Calabria inizia l’avventura della Sportspecialist in rosa.

L’azienda Puliservice, già al fianco della Domotek Volley durante il cammino verso la Serie A, è il “Title Sponsor” in rosa per la stagione che si va ad aprire, accompagnerà le ragazze amaranto verso una nuova ed avvincente stagione tutta da vivere.

Il primo avversario sarà il Filadelfia. Nel girone, Gioia Tauro, New Teosidos,Radioxstore Lory Volley Pizzo, New Fides Campo Calabro, Soverato, Next Atlas, Elio Sozzi e Siderno.

Lieto il ritorno in casa Sportspecialist di Franco Giglietta: due anni fa, da assistente di Antonio Polimeni vinse la B con quella che, oggi, nella maschile rappresenta la massima espressione del volley in Calabria.

Giglietta sarà affiancato da Luciano Azzarà, al servizio dell’esperto tecnico amaranto, già da pallavolista ed oggi, carta in più al fianco del nuovo mister.

Questo il roster: Al palleggio Giorgia Fiorini, Giulia ed Angela Scibilia.

Giulia Speranza è l’opposto così come Oliveira Suelen .

Noemi Palermo giocherà sia nel ruolo di opposto che come schiacciatrice andando a comporre il tuo con Dalila Verduci e Alessia Neri, quest’ultima reduce da un’importante convocazione al Club Italia del Sud.

Le centrali sono Martina Salvatore, Francesca Federica Perri e Liudmila Nava.

Due nel ruolo di libero, Elisa D’Elia e Sofia Sartiano.

“È un lieto ritorno”. Con queste parole, piene di entusiasmo e calore, Franco Giglietta saluta il suo approdo sulla panchina della Puliservice Sportspecialist.

“Direi che sicuramente è un ritorno che ho preso con molto piacere”, spiega il coach, “sia perché chiaramente conosco la società, conosco le persone, so come si lavora, so l’importanza del progetto che c’è dietro. Poi sono doppiamente contento per essere stato chiamato a guidare la squadra femminile che, per la prima volta nella breve ma intensa storia della Sportspecialist si affaccia al panorama del volley calabrese, speriamo presto nazionale”.

“Se ho seguito la cavalcata della Domotek in A3? Si, mi sono emozionato, nel vedere il palazzetto così entusiasta, nel vedere che i ragazzi e la società hanno creato veramente un entusiasmo che a Reggio mancava dai tempi d’oro. È stata veramente una cosa bella ed oggi la società ha costruito un roster di ragazze, giusto mix di ragazze esperte e ragazze giovani. Io ne conosco poche perché sono stato lontano dal volley femminile per parecchi anni, però sono fiducioso che sicuramente potremmo fare bene, anche se poi chiaramente il campo darà la risposta”.