Comunali, Klaus Davi rilancia lo spot sull’aeroporto dello Stretto contro i politici

Il massmediologo Klaus Davi rilancia uno spot della sua agenzia di comunicazione contro la chiusura dell’aeroporto di Reggio Calabria, realizzato nel 2017. Uno spot che attaccava frontalmente la politica e che, al di là di alcuni passaggi, conserva ancora oggi tutta la sua drammatica attualità.

Lo spot, commissionato all’agenzia di comunicazione Klaus Davi & Co. e al graphic designer Saverio Toscano, ha come “testimonial” i Bronzi di Riace, i quali si appellano ai cittadini per salvare l’aeroporto Tito Minniti dalla chiusura. Un’azione di marketing virale finalizzata a sollevare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’ennesima umiliazione del Meridione.

Leggi anche

Nello spot i due Bronzi incalzano:

“Salve. Siamo i Bronzi di Riace, e se ci volete ammirare vi consigliamo di scendere subito a Reggio Calabria, città mozzafiato dove ci troviamo. Ma il cui aeroporto verrà chiuso. Nessuna pietà per noi. I finanziamenti sono andati tutti al Nord. Milano ha goduto per l’evento Expo di un ‘sostegno’ di 3 miliardi di euro. Una politica incredibilmente miope potrebbe consentire la chiusura dell’aeroporto di Reggio Calabria. La Calabria è la regione più povera d’Italia e ora, con questo irresponsabile atto, la si vuole seppellire definitivamente”.

[custom_video numerazione=”1″ /]