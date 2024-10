Lo sprinter reggino Alessandro Vitale della Asd Sporting Club non si ferma più

Allo Stadio Raciti di Siderno, sono andati in scena i Campionati Regionali Individuali Esordienti il 4/5 ed il Campionato di Societa’ Cadetti giorno 11 e 12 con gare riservate anche a tutte le altre categorie federali.

In questo inizio di stagione, dopo una lunga annata di competizioni si conferma ad altissimi livelli e si migliora lo sprinter Reggino cat. Cadetti Alessandro Vitale che vince il Campionato di Società’ nei 300mt. e stravince migliorandosi negli 80 mt con un ottimo Pb di 9.40, l’Atletica ASD Sporting Club(RC) diretta dal Tecnico Prof. Marco Vitale, si conferma sul gradino piu alto del podio con Monica Vitale , 1^class. nel salto in lungo e 2^class. nei 40mt cat.Esordienti B e con Ilario Mario Pellicano’ che si classifica al 2^ posto nel salto in lungo ed al 3^ posto nei 40mt.Esordienti B.

Buona impressione anche per il debuttante junior Gabriele Meduri sui 400mt. e dell’esordiente Albano Ardea che si migliora sui 50mt.