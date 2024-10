Calabria, Occhiuto: ‘La SS106 non può essere più chiamata la strada della morte’

"La Regione ha svolto un'azione di pressione per avere dal Governo le risorse che Anas deve spendere per rifare la strada" così Occhiuto

Di seguito le dichiarazioni del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sulla riunione con i sindacati e Anas sulla Strada Statale 106.

Leggi anche

Afferma Occhiuto:

“Sta per iniziare la riunione chiesta dai sindacati per la SS106. Sapete, sono riuscito ad avere 3 miliardi per la 106, nei vent’anni precedenti era stato stanziato solo un miliardo”.

Prosegue Occhiuto:

“Siamo riusciti ad ottenere 3 miliardi, ora nella riunione con i sindacati, alla quale parteciperà in collegamento anche Anas, si dirà entro quanto tempo questi soldi verranno spesi per la realizzazione delle opere, perchè la 106 non può essere più chiamata la ‘strada della morte’ in Calabria”.

Conclude Occhiuto: