SS18 Scilla–Bagnara chiusa: l’ACI Reggio Calabria chiede interventi urgenti
Martorano e il delegato ACI Ienco evidenziano il rischio isolamento e confermano disponibilità a collaborare per tutelare la comunità
05 Marzo 2026 - 10:52 | Comunicato Stampa
Il Presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, richiama l’attenzione sulla grave situazione della Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nel tratto Scilla–Bagnara Calabra, chiusa al traffico dopo i recenti eventi atmosferici.
La segnalazione, pervenuta anche dal Delegato ACI di Bagnara Calabra, Rocco Ienco, evidenzia il rischio concreto di isolamento del territorio, con pesanti ripercussioni sulla mobilità, sull’accesso ai servizi essenziali e sull’economia locale.
La richiesta di interventi rapidi e di un cronoprogramma
L’Automobile Club Reggio Calabria ha chiesto alle Autorità competenti interventi rapidi per il ripristino della viabilità, un cronoprogramma chiaro delle opere e misure temporanee che garantiscano collegamenti alternativi sicuri.
L’ACI conferma la propria disponibilità a collaborare nell’interesse della sicurezza degli automobilisti e della tutela della comunità.