Anas e Vigili del Fuoco salvano il cane Giorgio durante i lavori di ripristino sulla SS 19

Durante i lavori di ripristino sulla SS19 “Delle Calabrie” interrotta da una frana, Anas e Vigili del Fuoco hanno salvato Giorgio, rimasto bloccato sotto terra e rami

07 Febbraio 2026 - 13:06 | Comunicato Stampa

ANAS E VIGILI DEL FUOCO

Durante le attività di ripristino della viabilità sulla strada statale 19 “Delle Calabrie”, interrotta a causa di una frana, il sorvegliante Anas Angelo Alessio e la sua squadra, coordinati dal capo nucleo e dal capo centro, hanno notato la presenza di Giorgio, un cane rimasto bloccato sotto terra e rami ai margini della carreggiata.

Immediatamente è scattato l’intervento congiunto con i Vigili del Fuoco, che ha permesso di liberare Giorgio in sicurezza. Il cane è stato soccorso e riconsegnato alla legittima proprietaria.

Dopo il salvataggio, le squadre Anas hanno ripreso immediatamente le operazioni di ripristino della viabilità.

