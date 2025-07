Stabilizzazione dei 39 TIS, CGIL e NIdiL CGIL: ‘Metro City conferma gli impegni presi’

Il 22 Maggio 2025 una delegazione di NIdiL CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana e CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana – composta da Davide Tarsia e Samantha Caridi – ha incontrato presso Palazzo Alvaro il Vice Sindaco Metropolitano (delegato al personale) Dott. Carmelo Versace, affiancato dai competenti dirigenti, per fare il punto sulle prospettive di stabilizzazione dei 39 lavoratori impegnati nei tirocini di inclusione sociale (TIS).

Al tavolo erano presenti anche rappresentanti delle categorie provinciali Felsa CISL, CISL, Uiltemp UIL e UIL, insieme a una delegazione dei tirocinanti interessati.

Oggi registriamo con soddisfazione che la Delibera del Sindaco Metropolitano n. 104/2025 del 29 Luglio 2025 – avvia formalmente l’iter di assunzione a tempo indeterminato part time (18 ore) dei 39 TIS under 60 inquadrandoli nell’Area Operatori, Categoria A1 del CCNL Funzioni Locali.

Il commento di Davide Tarsia segreteria NIdiL CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana e Samantha Caridi segreteria CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana:

“Soddisfazione per il risultato ottenuto: è il frutto di un confronto costruttivo, proficuo e coerente di tutte le parti in causa. L’avvio dell’iter, con risorse regionali già individuate, rappresenta una concreta possibilità di lavoro stabile e dignitoso per 39 lavoratrici e lavoratori che in questi anni hanno garantito servizi essenziali alla Città Metropolitana di Reggio Calabria”.