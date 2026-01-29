Calabrese: ‘Stabilizzati gli ex tirocinanti del comparto giustizia. Segnale importante’

“Esprimo un sincero ringraziamento all’onorevole Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno, e al sottosegretario della Giustizia Delmastro per l’impegno concreto assunto in merito alla stabilizzazione degli ex tirocinanti calabresi impegnati negli uffici giudiziari. Questo è un segnale importante di attenzione verso lavoratrici e lavoratori che da anni garantiscono, con professionalità e spirito di servizio, il funzionamento di un settore strategico come quello della giustizia, spesso in condizioni non solo di precarietà ma anche difficili.

L’impegno confermato dal sottosegretario Delmastro va nella direzione giusta perché assicurare dignità occupazionale a questi operatori significa garantire sicurezza e legalità in un territorio complesso come la nostra Regione”.