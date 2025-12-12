Babbo Natale ‘riposa’ a Reggio: ecco come visitare le sue stanze segrete – VIDEO

Immagina che Babbo Natale, prima di intraprendere il suo lungo viaggio intorno al mondo, decida di fermarsi a Reggio Calabria. Non per una semplice sosta, ma per riposarsi in un luogo speciale: il DIDIMOS Town Hotel. Qui, nel cuore della città, Babbo Natale ha scelto di trovare rifugio, ricaricarsi e prepararsi per la sua lunga notte di consegne, ma ha deciso anche di svelare il suo angolo segreto.

Dal 13 al 24 dicembre, l’hotel si trasformerà in un mondo incantato, accogliendo famiglie e bambini desiderosi di vivere il Natale in modo magico. In questo angolo di Reggio, dove la fantasia diventa realtà, ogni visita è un’occasione unica per entrare nel cuore della magia natalizia.

Un viaggio nella magia del Natale

La visita inizia con un momento di dolcezza. Immagina di sederti a una tavola imbandita con pandoro, panettone, biscotti di Natale appena sfornati, cioccolatini di produzione dell’hotel, accompagnati da una calda cioccolata o una tazza di tè fumante. È il primo passo di un viaggio che ti porterà nel cuore del Natale, dove ogni elemento è pensato per farti sentire parte di una fiaba.

Le stanze di Babbo Natale: un’avventura per grandi e piccini

Ma la vera magia inizia quando, dopo la merenda, ti prepari a visitare le due camere segrete di Babbo Natale. Una, dove i bambini potranno scrivere la loro letterina e imbucarla nella casella postale, pronta per partire alla volta del Polo Nord. E poi, la stanza dove Babbo Natale sta riposando. Non è un sogno: c’è una figura che dorme, avvolta nel suo sonno tranquillo, il suono del suo russare che riempie l’aria. Un’atmosfera intima e suggestiva, in cui i bambini si sentiranno parte della magia, senza disturbare il buon Babbo Natale, altrimenti i regali non arriveranno mai!

Questo percorso, pensato per grandi e piccini, è un’occasione unica per vivere il Natale con occhi diversi, senza fretta, in un ambiente sereno e accogliente.

Le visite sono disponibili tutti i giorni dal 13 al 24 dicembre, dalle 11 alle 20 (ultimo ingresso alle 19) e la domenica con inizio alle 10. Ogni visita dura un’ora, un tempo perfetto per immergersi nella magia e lasciarsi avvolgere dal calore delle festività.

Un Natale da ricordare

Il DIDIMOS Town Hotel ti aspetta per far vivere a te e ai tuoi bambini un Natale che resterà nel cuore. Un’occasione per riscoprire la bellezza delle tradizioni e per creare nuovi ricordi da custodire.

Prenota subito la tua visita e lasciati avvolgere dalla magia del Natale, CLICCA QUI.