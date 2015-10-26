Start-up innovative: roadshow in tutta Italia
Undici tappe in tutta Italia per illustrare le opportunità del Decreto Crescita 2.0 e avvicinare gli aspiranti imprenditori al mondo delle start-up innovative
26 Ottobre 2015 - 15:03 | di Vincenzo Comi
di Fabiana Tripodi – Il il 21 ottobre è partito il roadshow dedicato alle opportunità previste per le start-up innovative in tutta Italia, finalizzato a illustrare quanto previsto dal Decreto Crescita 2.0 (decreto-legge 179/2012). Le start-up innovative presenti sul territorio nazionale sono passate da 2.227 unità del 2013 a più di 4.700 nel 2015.
Unioncamere e la rete delle Camere di Commercio, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, promuovono una serie di incontri e seminari in diverse città italiane, tra le quali anche Reggio Calabria: l’obiettivo è quello di informare sul mondo delle start-up innovative e avvicinare al settore gli aspiranti imprenditori, offendo momenti di approfondimento, networking e incontri anche via web. Una crescita dovuta principalmente alle iniziative legate all’ imprenditoria giovanile.
Al momento sono 11 le tappe del roadshow itinerante:
- L’Aquila (21 ottobre).
- Napoli (27 ottobre).
- Terni (30 ottobre).
- Pavia (4 novembre).
- Ascoli Piceno (10 novembre).
- Firenze (13 novembre).
- Sassari (19 novembre).
- Padova (27 novembre).
- Forlì Cesena (1 dicembre).
- Reggio Calabria (3 dicembre).
- Udine (11 dicembre).
Gli incontri si rivolgono a imprenditori, professionisti,consulenti aziendali,studenti,neolaureati,ricercatori e a tutti coloro che vogliono informarsi sul mondo delle startup innovative e sulla policy nazionale di sostegno.
Il calendario e tutte le informazioni sul roadshow sono pubblicate sul sito di Unioncamere.