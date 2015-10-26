Start-up innovative: roadshow in tutta Italia

di Fabiana Tripodi – Il il 21 ottobre è partito il roadshow dedicato alle opportunità previste per le start-up innovative in tutta Italia, finalizzato a illustrare quanto previsto dal Decreto Crescita 2.0 (decreto-legge 179/2012). Le start-up innovative presenti sul territorio nazionale sono passate da 2.227 unità del 2013 a più di 4.700 nel 2015.

Unioncamere e la rete delle Camere di Commercio, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, promuovono una serie di incontri e seminari in diverse città italiane, tra le quali anche Reggio Calabria: l’obiettivo è quello di informare sul mondo delle start-up innovative e avvicinare al settore gli aspiranti imprenditori, offendo momenti di approfondimento, networking e incontri anche via web. Una crescita dovuta principalmente alle iniziative legate all’ imprenditoria giovanile.

Al momento sono 11 le tappe del roadshow itinerante:

L’Aquila (21 ottobre).

Napoli (27 ottobre).

Terni (30 ottobre).

Pavia (4 novembre).

Ascoli Piceno (10 novembre).

Firenze (13 novembre).

Sassari (19 novembre).

Padova (27 novembre).

Forlì Cesena (1 dicembre).

Reggio Calabria (3 dicembre).

Udine (11 dicembre).

Gli incontri si rivolgono a imprenditori, professionisti,consulenti aziendali,studenti,neolaureati,ricercatori e a tutti coloro che vogliono informarsi sul mondo delle startup innovative e sulla policy nazionale di sostegno.

Il calendario e tutte le informazioni sul roadshow sono pubblicate sul sito di Unioncamere.