Stash dei The Kolors al Super a Reggio Calabria

Una serata imperdibile, quella di sabato 18 febbraio, che viene già annunciata come l’evento dell’anno!

Superstar è il nome del format che vedrà tanti importanti ospiti calcare il palco del Super Friendly Concep Club, che dà il via ad una fantastica rassegna con la prima guest star d’eccezione: Stash from The Kolors!

Stash sarà l’ospite indiscusso della serata e coinvolgerà il pubblico del noto club reggino con un sensazionale dj set: divertimento assicurato, per un party di alta qualità!

Stash Fiordispinto (nome d’origine Antonio) è nato a Caserta, dove ha trascorso la sua infanzia e parte dell’adolescenza: la passione per la musica è stata sempre presente nella sua vita. Prima di affermarsi come cantante ha vissuto a Milano e a Londra. I gruppi dai quale tra fonte di ispirazione sono Queen e Pink Floyd e tra i suoi miti c’è. Michael Jackson. Stash entra a far parte dei The Kolors, band che ha partecipato alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, nella Squadra Blu capitanata da Elisa. Nella finale del 5 giugno 2015 la formazione si è aggiudicata la vittoria del talent show con il 61% dei voti e il Premio della Critica assegnato dai giornalisti.

Durante la partecipazione al programma, hanno pubblicato il singolo Everytime, che dopo poche ore ha raggiunto la prima posizione della classifica iTunes, ed è stato successivamente certificato come disco di platino. Il secondo album pubblicato Out ha esordito al primo posto della classifica italiana ed è stato certificato quattro volte disco di platino in Italia per aver venduto oltre 200.000 copie.

Tra le più importanti esibizioni dei The Kolors ricordiamo gli MTV Italia Awards e la terza edizione del Coca-Cola Summer Festival con il brano Realize in duetto con Elisa e con il brano Everytime, vincitore della prima e della quarta puntata. Il 29 novembre il gruppo ha presentato durante il programma televisivo Che tempo che fa il singolo inedito OK.

Appuntamento al Super, 18 febbraio 2017, con Stash from The Kolors!

Per info: clicca qui.