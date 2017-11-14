Ennesimo appuntamento con Calabria D’autore, venerdì 17 novembre alle ore 18,30 presso la Sala Museo ”Il Ferroviere” di Pietro Germi, nella stazione FS di Reggio Calabria S.Caterina, dove è ubicata l’associazione culturale Incontriamoci sempre per il volontariato.

Questa settimana, insieme all’ONAV, l’associazione nazionale assaggiatori di vino, si parlerà di vino dopo San Martino, a cura della psicologa Dott.ssa Lucia Bruciafreddo, con esperti dell’ONAV e del settore, in cui saranno argomentati cenni storici del prezioso nettare per cui l’Italia è famosa nel mondo, essendo gli Italiani un popolo di produttori, consumatori ed intenditori di vino.

Ricordiamo che l’unione Europea ha recentemente certificato il sorpasso dell’Italia sulla Francia, con la produzione di quasi 5 miliardi di litri l’anno.

Nel corso della serata degusteremo il vino novello a cura di un’azienda vinicola del territorio.

Fonte: ASSOCIAZIONE INCONTRIAMOCI SEMPRE ONAV PER IL VOLONTARIATO