Stop alle riprese di 007 in Calabria. James Bond dice addio?

In attesa di notizie ufficiali, non è dato sapere al momento se si tratta di un semplice rinvio o se invece le riprese in Calabria del nuovo James Bond sono definitivamente annullate

James Bond in Calabria: sogno sfumato o soltanto rinviato? A breve la risposta. Erano previste per oggi, lunedi 23 settembre, le riprese di alcune sequenze dell’atteso Bond 25, dal titolo “No time to die“.

Nulla, sino a pochi giorni fa lasciava presagire questa decisione. Il sindaco di San Nicola Arcella, Barbara Mele, aveva provveduto a emettere un’ordinanza per disciplinare il traffico stradale e pedonale in occasione delle riprese.

Inoltre erano state allestite numerose aree parcheggio per accogliere le migliaia di curiosi che certamente avrebbero invaso le vie del paese. Invece è arrivato l’improvviso dietrofront, sembra a causa del maltempo che minacciano le coste tirreniche e del contemporaneo ritardo delle riprese svolte a Matera.

