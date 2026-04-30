Concessioni balneari, Filcams Cgil Calabria: ‘Lo stop del MEF conferma le criticità da noi evidenziate’

“Come volevasi dimostrare. Lo stop del MEF sull’ipotesi di proroga delle concessioni demaniali in Calabria conferma tutte le criticità che avevamo evidenziato rispetto al decreto Giannetta , licenziato con consenso unanime dalla IV commissione ambiente e territorio”.

È quanto dichiara il Segretario Generale della Filcams Cgil Calabria, Giuseppe Valentino, commentando la notizia sul blocco del provvedimento regionale.

“Ancora una volta assistiamo a un’incapacità di governo del settore da parte della Regione Calabria, che tende a dare risposte di pancia, fragili e potenzialmente dannose, anziché costruire soluzioni solide e coerenti con il quadro normativo nazionale ed europeo. Il rischio concreto, a questo punto, è che salti la stagione estiva ormai imminente, con conseguenze pesanti per lavoratrici, lavoratori e per lo stesso sistema turistico regionale. Serve agire con urgenza”.