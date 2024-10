Nuovo stop del Ministro Speranza: bloccati i viaggi per altri 3 paesi

“Ho firmato una nuova ordinanza”.

È questo l’annuncio del ministro della salute poche ore fa sulla sua pagina Facebook. Non è la prima volta che Roberto Speranza prende decisioni così radicali per la sicurezza degli italiani. Lo ha fatto durante i mesi più bui della pandemia ed ha continuato a farlo anche nelle ultime settimane, quando il virus sembrava non colpire più gli italiani come un tempo.

Il ministro spiega che la nuova ordinanza:

“Aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura”.

Speranza conclude:

“Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora”.

Con la nuova disposizione adottata dall’Italia, sale a 16 il numero dei Paesi di fatto ‘bloccati’. Non vi è possibilità di andare, nè di venire. Di seguito la lista completa: