‘La storia, la passione, la città’. Buon compleanno Reggina

C’è una storia che si snoda attraverso il tempo, fatta di colori, emozioni e battaglie, di vittorie e sconfitte, di un amore che non ha mai smesso di crescere. È la storia di una squadra che è diventata parte della vita di Reggio Calabria, un legame che supera ogni altra cosa, anche la distanza e gli anni che passano. La Reggina, una passione che ha attraversato il cuore di generazioni, che domenica 11 gennaio celebra il suo compleanno, ma che in realtà festeggia la sua esistenza stessa, che da 112 anni ci racconta chi siamo e ci fa sognare ciò che saremo.

Il cuore della Reggina batte più forte al Cineteatro Odeon (ore 19), dove la storia si fa presente, viva e tangibile. Il racconto di chi e cosa siamo stati e di chi e cosa, con orgoglio, saremo ancora. “La storia, la passione, la città“, è il racconto ideato, scritto e raccontato dal giornalista Giusva Branca. Insieme a lui Gigi Miseferi e Alfredo Auspici. Tra gli ospiti, l’ex allenatore Franco Colomba con la partecipazione di Pippo Inzaghi. Facile immaginare che in platea ci saranno tanti ex Reggina tra dirigenti e addetti ai lavori.

Buon compleanno, Reggina.