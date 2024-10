StoriedelParco, quando l’acqua-fitness è adatta a tutti. Al Parco Caserta il militare Andrea ‘sfida’ le donne dell’aquarunning

La piscina rappresenta da sempre il cuore pulsante del Parco Caserta Sport Village.

La vera anima del complesso sportivo polivalente più grande di Reggio Calabria è rappresentata dal plesso A ‘Nino Gangemi’. Un impianto unico nel suo genere, che ha accolto negli anni migliaia di atleti e semplici appassionati, desiderosi di immergersi nella storica piscina semi olimpionica per praticare nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato. Tuttavia non è la sola piscina del Parco, infatti c’è né un’altra di dimensioni più piccole, che ospita e accoglie il mondo dell’acqua-fitness oltre quello della scuola nuoto bambini.

“L’aquagym può essere praticata davvero da tutti. Uomini e donne di ogni età. È un’attività che richiede impegno e che sfrutta e coinvolge a 360° il corpo esercitando tutti i muscoli – spiegano le istruttrici Ginevra e Barbara– La musica e lo spirito d’allegria e divertimento che si creano durante le attività la rendono particolarmente attraente “ tonificando” non solo il corpo ma anche la mente. Abbiamo coinvolto negli ultimi mesi anche parecchi uomini che hanno sin da subito apprezzato l’attività aerobica. La lezione in piscina è diventata per molti di loro una vera necessità”.

L’acqua-fitness è dunque un’attività adatta a tutti, donne e uomini. Come Andrea, originario di Palermo che di professione fa il militare.

“Ho conosciuto il Parco mentre passeggiavo con mia moglie in centro città grazie ad un cartello pubblicitario – spiega Andrea – Abbiamo deciso subito di provare la struttura attraverso il nuoto libero. Poi, una volta iniziata la stagione, volevamo scegliere un’attività e quella che più di altre ci aveva incuriosito è stata proprio l’aquarunning”.

Andrea, come la stragrande maggioranza dei padri di famiglia, deve necessariamente ottimizzare i tempi cercando di ritagliarsi uno spazio per sé e per la propria salute e la pratica sportiva rappresenta un ottimo canale di sfogo dello stress e delle tensioni che si accumulano durante l’attività lavorativa.

“Si sbaglia se si pensa che l’aquarunning sia un’attività per sole donne. Anche io pensavo inizialmente che fosse un’attività poco efficiente, in realtà ci vuole molta resistenza. Nel tempo sono riuscito a coinvolgere anche altri uomini che oggi mi ringraziano per i risultati ottenuti.”

Aquarunning e acqua-fitness sono le principali attività in acqua praticate all’interno della piscina del Parco Caserta Sport Village. La prima viene svolta con l’ausilio del tappeto acquatico a basso impatto traumatico sulle articolazioni. L’acqua-fitness invece è un’attività che comprende esercizi a corpo libero dentro l’acqua con l’utilizzo di piccoli attrezzi (acqua step, manubri, cinture, cavigliere e tanto altro).

“L’attività aerobica prevede l’esecuzione programmata di una sequenza di movimenti di gruppo senza soluzione di continuità, eseguiti secondo un ritmo musicale – spiega l’istruttrice Ginevra – Ogni attività risulta proficua perché l’esecuzione degli esercizi contro la resistenza dell’acqua tonifica la muscolatura, che viene massaggiata continuamente dai vortici provocati dai movimenti”.

L’attività in piscina dunque risulta efficace in quanto migliora la vascolarizzazione e la circolazione sia sanguigna che linfatica dei distretti corporei dando un contributo all’eliminazione degli antiestetici cuscinetti di cellulite.

“L’acqua-fitness non è certo il rimedio assoluto alla cellulite ma sicuramente, se abbinata ad una corretta igiene alimentare e a stili di vita che si allontanano sempre più dal sedentarismo ­– concludono Barbara e Ginevra – contribuisce notevolmente a contrastarne lo sviluppo e a migliorare il proprio corpo. Se si vogliono ottenere ottimi risultati è consigliabile alternare le varie attività in piscina”.

L’acqua-fitness migliora la coordinazione, e modella in modo armonico tutto il corpo. Un’attività perfetta sia per chi è già allenato sia per chi, al contrario, proviene da un periodo di inattività. Adatta a giovani e meno giovani, persone in sovrappeso, donne in gravidanza, l’aquagym soddisfa le aspettative di tutte le categorie. Anche degli uomini dunque che, come Andrea, hanno deciso di immergersi in questo fantastico mondo.

“Consiglio a tutti gli uomini di praticare l’acqua-fitness. Provare per credere. Si migliora la resistenza e si aumentano le prestazioni – conclude Andrea – È un’attività davvero tosta!”.

Per info www.parcocaserta.com. Tel. 0965.897520 – 366.4569445