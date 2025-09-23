Straface: ‘Migrazione sanitaria legata al Covid, Tridico non sa leggere i dati’

“Pasquale Tridico sarà pure un economista, laureato in Scienze politiche, ma dimostra di non avere alcuna dimestichezza con i numeri.



Nei giorni scorsi ci ha deliziato con dati sparati a caso e completamente sballati sul turismo, sulla spesa dei fondi Ue da parte della Regione, sui medici cubani; oggi ci regala un’altra perla, l’ennesima, di questa sua campagna elettorale tutta gaffe e fakenews. Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.



L’ex presidente Inps parla di migrazione sanitaria senza conoscere nulla di sanità e soprattutto senza saper leggere i numeri.



Proviamo a spiegare al prof di Bruxelles, che evidente lo ignora completamente, come è andata nel nostro Paese negli ultimi anni.



La mobilità sanitaria in tutta Italia, ha avuto un andamento legato alla pandemia Covid, che ha portato ad un importante decremento nell’anno 2020 e ad una lenta ripresa a partire dal 2021, per arrivare ad un livello, nel 2023, leggermente superiore al 2019. Il fenomeno è stato analogo in tutte le Regioni, nessuna esclusa.



Regione Calabria ha avuto un andamento sovrapponibile a quello nazionale. Nel 2023, va inoltre sottolineato, è stata pagata l’ultima rata di annualità pregresse al 2019, pari a 9 milioni di euro, che evidentemente non corrispondono a mobilità 2023.



Con questa precisazione vogliamo dire che in Calabria tutto va bene? Assolutamente no. Siamo consapevoli che c’è moltissimo da fare e che sulla mobilità sanitaria dobbiamo ancora lavorare tanto.



Siamo alla stesso tempo consapevoli che usare questi dati così come ha tentato di fare il professor Tridico è semplicemente una strumentalizzazione indegna”, conclude Straface.