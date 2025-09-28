Regionali, Straface: ‘Anche le Università calabresi sbugiardano Tridico’

Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia, che prosegue:

“Magna Graecia di Catanzaro e Mediterranea di Reggio Calabria hanno chiarito che tutte le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 sono state regolarmente attribuite ed erogate a tutti gli idonei, senza alcuna esclusione. Da settimane Tridico continua a sparare cavolate a raffica, sulle Università e su tanto altro, inanellando una serie di gaffe e svarioni che non hanno precedenti nella storia delle campagne elettorali calabresi”.