Università Magna Graecia e Mediterranea: ‘Borse di studio erogate a tutti gli studenti idonei’

Questa di seguito la nota congiunta degli uffici stampa dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.

“Con il solo intento di fare piena chiarezza e al fine di evitare che possano diffondersi notizie del tutto infondate, l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria precisano che le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 sono state attribuite ed erogate a tutti gli studenti risultati idonei, senza alcuna esclusione”.