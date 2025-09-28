City Now

Università Magna Graecia e Mediterranea: ‘Borse di studio erogate a tutti gli studenti idonei’

"Le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 sono state attribuite ed erogate a tutti gli studenti risultati idonei, senza alcuna esclusione" la nota congiunta dei due atenei

28 Settembre 2025 - 15:40 | Comunicato Stampa

UniRC Studenti

Questa di seguito la nota congiunta degli uffici stampa dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.

Con il solo intento di fare piena chiarezza e al fine di evitare che possano diffondersi notizie del tutto infondate, l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria precisano che le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 sono state attribuite ed erogate a tutti gli studenti risultati idonei, senza alcuna esclusione”. 

