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Stretto di Messina: immortalato dallo spazio dall’astronauta Paolo Nespoli

L'astronauta Paolo Nespoli pubblica su Twitter un'immagine dello Stretto di Messina dallo spazio e la accompagna con un richiamo a Scilla e Cariddi

03 Settembre 2017 - 14:31 | di Eva Curatola

Lo Stretto di Messina visto dallo spazio da Paolo Nespoli

Ancora una volta è l’Italia la protagonista delle foto dell’astronauta Paolo Nespoli che pubblica su Twitter una bellissima immagine dello stretto di Messina, con un pensiero a Scilla e Cariddi. Intanto AstroPaolo si prepara a salutare l’astronauta dei record, Peggy Whitson, che il 2 settembre ritornerà a Terra.

”Scilla e Cariddi… Per fortuna noi argonauti dello spazio siamo salvi a questa altezza!” ha scritto su Twitter riferendosi al mito greco degli Argonauti, i conquistatori del mitico vello d’oro, che durante il loro viaggio sulla nave Argo, nello stretto di Messina dovettero affrontare i mostri Scilla e Cariddi.

Nella foto si vedono due lembi di Sicilia e Calabria separati dal mare di un colore azzurro mozzafiato. Uno spettacolo che già terra toglie il fiato, ma visto dallo spazio evidenzia i così pochi km che dividono le due regioni.

Nel frattempo, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) si prepara a salutare Peggy Whitson e gli altri due astronauti in partenza: il russo Fyodor Yurchikhin e l’americano Jack Fischer.

Per AstroPeggy la missione cominciata il novembre 2016 è stata una collezione di primati: è diventata tra i suoi colleghi americani, l’astronauta che ha trascorso più tempo in orbita, la prima donna due volte comandante e a raggiungere la cifra record di 8 passeggiate spaziali

Fonte: Ansa.it Calabria

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