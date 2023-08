Bellissimo lo striscione dei tifosi baresi rivolto a quelli della Reggina

C’è ancora una speranza, minima, ma alimentata giustamente fino a quando non arriverà il giudizio finale, quello del 29 di agosto davanti al Consiglio di Stato. Il nuovo proprietario della Reggina ci crede, ci vuole credere anche perchè la cessione ufficiale del club potrà avvenire solo nel caso in cui si avrà la riammissione in serie B.

Con una nuova rivoluzione nel team di avvocati, la società amaranto si presenta fiduciosa, anche se è oggettivamente difficile oggi pensare ad un ribaltamento delle sentenze precedenti. Nel frattempo è bellissimo registrare la solidarietà delle tifoserie come quella del Bari, legata da un fortissimo gemellaggio con quella della Reggina. Questa la dicitura dello striscione esposto in occasione della gara di Coppa Italia Bari-Parma: “Chi ama la maglia non conosce fallimenti. Rispetto per Reggio Calabria“.