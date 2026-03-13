24 studenti del Convitto ammessi alla semifinale dei Campionati Internazionali di matematica

Sono stati ufficializzati i nomi degli studenti ammessi alla semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi matematici, organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi, una delle competizioni più prestigiose e partecipative. I semifinalisti hanno superato con successo sia gli ottavi che i quarti di finale, distinguendosi per capacità logiche, rapidità di ragionamento e padronanza dei contenuti matematici.

Gli studenti ammessi per categoria

In semifinale, per la categoria C1 (Classi prime e seconde della Scuola Secondaria I grado), si sono qualificati: Dito Simone, Merenda Riccardo (Classe 1^B), Familiari Stephan Pascal (Classe 1^C); Arco Elisa, Falzea Antonio, Louis Grillone (Classe 1^D); Sarica Rosanna, Zappia Domenico (Classe 1^E); Borrello Giorgio, Cannistrà Angela, Polimeni Tommasino Francesco, Rao Gioele (Classe 1^G); Cimino Greta Brigida, D’Amico Giorgio, Pizzimenti Marika Adele, Porcino Mattia, Siclari Marco (Classe 2^B), La Camera Vincenzo (Classe 2^C).

Per la categoria C2 (Classi terze della Scuola Secondaria di I grado e classi prime della Scuola Secondaria di II grado): Martino Domenico (Classe 3^A); Manuardi Caterina (3^C); Andò Giovanna (Classe 3^D); Marusenko Herman, Vilasi Benedetta (Classe 3^E).

Per la categoria L1 (classi seconda e terza della Scuola Secondaria di II grado): Calabrò Riccardo (Classe 2^A Liceo Classico Ordinamento).

La sfida al Liceo Volta di Reggio Calabria

I semifinalisti, supportati dalla Professoressa Caterina Maria Ielo, referente d’Istituto per i giochi matematici, disputeranno la semifinale sabato 14 marzo presso il Liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria. L’accesso alla semifinale è un traguardo importante, frutto di studio, passione e costanza.

I prossimi appuntamenti vedranno i ragazzi confrontarsi con prove ancora più selettive, in un clima di sana competizione che valorizza il merito e premia l’impegno. La comunità scolastica guarda con orgoglio ai propri studenti, consapevole che queste esperienze formano cittadini capaci di affrontare il mondo con spirito analitico e mente aperta.