Gli studenti del Piria di Reggio in viaggio a Londra grazie alla Camera di Commercio

Selezionati in base al merito, i giovani studenti dell’ultimo anno hanno portato in alto il buon nome della scuola

Sono otto i beneficiari del Progetto “PIRIABROAD”, vincitore di bando indetto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria e realizzato dall’Istituto tecnico economico Piria in partenariato con la Sagitter Training di Londra.

Si tratta di Carlo Coletta, Salvatore De Stefano, Joshua Geria, Fabiana Lo Gatto, Sebastian Morabito, Marco Palamara, Sara Quattrocchi e Giuseppe Romeo, accompagnati dalla docente Licia Amodeo dal 27 novembre al 3 dicembre scorso.

Selezionati in base al merito, i giovani studenti dell’ultimo anno hanno portato in alto il buon nome della scuola partecipando ed intervenendo rigorosamente in lingua inglese ad una serie di interessantissimi incontri e tavole rotonde in aziende ed enti prestigiosi della capitale britannica, tra cui l’Imperial College, la Westminster University ed il St. Thomas Hospital.

Sicuri e convincenti si sono destreggiati abilmente su temi di attualità, quali la Brexit e argomenti di carattere fiscale, legale ed amministrativo, con grande soddisfazione personale e apprezzamento da parte dei loro interlocutori.

Nonostante l’agenda fittissima, le eccellenze dell’istituto hanno trovato il tempo per visitare il British Museum, la Tower of London, il Globe Theatre e la National Gallery e passeggiare avvolti dalla magica atmosfera natalizia di Oxford street e Piccadilly Circus.

Una puntatina a Buchingham Palace ed un giro su London Eye hanno completato una settimana ricca di eventi ed incontri significativi altamente formativi di quelli che ci auguriamo saranno gli imprenditori di domani.