Covid-19, uccide di più dove l’aria è inquinata: il nuovo studio italiano

Un nuovo studio condotto da Leonardo Becchetti e Gianluigi Conzo, dell’Università di Roma Tor Vergata, Pierluigi Conzo dell’Università di Torino e Francesco Salustri, del Centro di ricerca sull’economia della salute dell’Università di Oxford afferma l’esistenza di un legame tra i livelli di inquinamento e l’epidemia di coronavirus.

Stando a quanto attesta la ricerca, più è alta e costante nel tempo l’esposizione alle polveri sottili, più è alta la probabilità che il sistema respiratorio sia predisposto a contrarre una malattia nella sua forma grave.

I ricercatori hanno analizzato l’impatto delle misure di lockdown sui livelli di inquinamento locale, mettendo i dati in relazione anche alle tipologie produttive locali. Becchetti spiega a La Stampa i risultati raggiunti:

“Si tratta dello studio italiano più completo mai realizzato sulla relazione tra inquinamento e COVID-19. Abbiamo analizzato i dati di tutti i comuni e di tutte le province, sia in termini di decessi che di contagi giornalieri. Le nostre stime indicano che la differenza tra province più esposte a polveri sottili (in Lombardia) e meno esposte (in Sardegna) è di circa 1.200 casi e 600 morti in un mese, un dato che implicherebbe il raddoppio della mortalità”.