Lo ‘Studio Scarpino&Associati’, un partner strategico per la crescita aziendale – FOTO

Nell’immaginario collettivo, il commercialista è spesso visto come il professionista che si occupa di numeri e bilanci. Tuttavia, oggi il suo ruolo è ben più ampio e fondamentale. Si tratta, infatti, di una figura chiave che affianca aziende e privati, supportandoli nelle scelte strategiche cruciali per la gestione delle risorse e del patrimonio.

In Calabria, uno dei pionieri di questa evoluzione è lo Studio Scarpino & Associati, uno studio che ha saputo rispondere alle esigenze in continuo cambiamento del panorama economico. Con il suo quartier generale recentemente rinnovato, in occasione dei 35 anni di attività, a Catanzaro (Via De Filippis 85), ma operante anche a Reggio Calabria e provincia oltre che in tutta Italia, lo studio ha fatto della consulenza un vero e proprio percorso condiviso, accompagnando i suoi clienti con competenza e umanità.

Scarpino & Associati: una storia di crescita e innovazione

Fondato nel 1990 dal Prof. Franco Scarpino, lo studio ha saputo adattarsi alle necessità di un mondo economico in continua evoluzione. Oggi, il team di Scarpino & Associati è composto da oltre dieci professionisti, tra commercialisti, revisori, avvocati e consulenti, che operano con un approccio integrato, capace di rispondere a ogni esigenza aziendale con soluzioni su misura. Grazie anche alle collaborazioni con illustri professionisti che operano in vari settori, è possibile far fronte ad ogni esigenza dei clienti.

“Portiamo il nostro approccio in tutto lo Stivale. Non siamo semplicemente consulenti, ma partner pronti a supportare le aziende in ogni fase della loro crescita”, afferma Andrea Scarpino, oggi alla guida dello studio.

Specializzazione nelle operazioni straordinarie

Tra le competenze che contraddistinguono Scarpino&Associati c’è la gestione delle operazioni straordinarie, con particolare attenzione al cambio generazionale.

Le operazioni di passaggio tra le generazioni sono delicate e fondamentali per la continuità aziendale. Lo studio offre supporto completo in queste fasi, aiutando le imprese a gestire al meglio il trasferimento di responsabilità e garantendo la protezione del valore aziendale.

Tecnologia al servizio della consulenza

Grazie agli investimenti in intelligenza artificiale, Scarpino & Associati è in grado di offrire servizi di consulenza sempre più rapidi ed efficienti. La contabilità viene aggiornata quasi in tempo reale, consentendo alle aziende di monitorare costantemente la propria situazione finanziaria. Questo approccio consente anche di rispondere tempestivamente a richieste urgenti, facilitando la gestione delle aziende, anche a distanza, con soluzioni pratiche e innovative.

Un team di esperti al servizio delle aziende

Il vero punto di forza di Scarpino & Associati è la squadra.

“Abbiamo costruito un team eterogenea ma complementare, in grado di offrire ai nostri clienti una consulenza a 360 gradi”, spiega Andrea.

La sinergia tra professionisti consente di affrontare in modo integrato tutte le sfide aziendali, garantendo soluzioni che vanno dalla gestione fiscale alla consulenza legale e finanziaria. Grazie alla possibilità di effettuare consulenze online, tutto diventa più veloce, accessibile, facile per il cliente.

Scarpino&Associati ha saputo evolversi in un contesto in cui le esigenze delle aziende cambiano rapidamente, continuando ad essere un punto di riferimento per le realtà imprenditoriali che desiderano crescere e affrontare le sfide del futuro con consapevolezza.

“Il nostro obiettivo è far crescere le aziende e i patrimoni dei nostri clienti, supportandoli in ogni fase del loro percorso”, conclude Andrea Scarpino.

Per scoprire di più è possibile visitare il sito o seguire la pagina Facebook.