Su il sipario al teatro Cilea con la nuova stagione artistica targata Officina dell’arte

Su il sipario al teatro “Francesco Cilea” con la nuova stagione artistica targata Officina dell’arte.

Dopo lo straordinario successo dell’anno scorso, che ha visto in prima linea il maestro Peppe Piromalli e la sua compagnia di attori reggini impegnati in una grande sfida che ha riacceso le luci del noto teatro cittadino, si riparte quest’anno con un’inedita e variegata stagione di grandi eventi che porterà in riva allo Stretto, a partire dal prossimo Ottobre, artisti, cabarettisti e compagnie teatrali del Paese.

Come anticipato qualche giorno fa, tra i grandi show in programma, la due giorni, unica tappa al Sud, con la coppia milanese di attori Ale & Franz pronti a strappare tante risate con il loro nuovo show. Tutti i dettagli della stagione 20162017 saranno illustrati alla stampa, giorno 1 Settembre alle ore 10 nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio dall’attore Peppe Piromalli e dal sindaco Giuseppe Falcomatà.