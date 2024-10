Successo per “Antiche tradizioni e sapori d’Aspromonte”

Nella giornata di venerdì 19 Agosto 2017 , in cda Zomino – Gerace, si è svolta la “Sagra dei Prodotti Tipici Calabresi” nell’ambito dell’iniziativa “ANTICHE TRADIZIONI E SAPORI D’ASPROMONTE” organizzata dall’’Associazione Cultura e Tradizione per lo Sviluppo del Territorio (A.C.T.S.T.) avente sede in Gerace.

La serata ha avuto inizio alle ore 21:00 con lo spettacolo musicale dell’artista Mimmo Cavallaro, che ha allietato, insieme alla sua band, il numeroso pubblico che ha partecipato all’evento e che, tra un ballo e l’altro, ha potuto degustare i diversi prodotti locali, tra i quali la pasta fatta in casa con il sugo della carne di capra aspromontana e con il sugo delle melanzane “mbuttunate”.

La serata si è conclusa con il caratteristico e tradizionale “ballo del cavalluccio”.

Durante la serata c’è stata la premiazione del Torneo di Calcetto Mutolo 2017 categoria adulti.

La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Gerace, l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, in collaborazione con l’Associazione Culturale Leggendo tra le Righe e la Pro Loco , e il contributo dei numerosi sponsor e, soprattutto, i volontari che ogni anno, con il loro contributo rendono possibile la realizzazione dell’evento.

A Conclusione dell’evento il presidente Gianluca Canfora dichiara : “ Siamo soddisfatti per la riuscita della serata , onorati di aver avuto qui con noi il grande Mimmo Cavallaro. Come ogni anno vi diamo appuntamento all’anno prossimo con la promessa di migliorarci sempre più. Ringraziamo chi continua a credere in noi come sponsor e i numerosi volontari grazie ai quali tutto questo è possibile”.