Successo al Cilea per “The Dreamers” del Liceo Da Vinci

Con la rappresentazione teatrale “The Dreamers” si sono concluse, nella splendida cornice del Teatro Comunale “Francesco Cilea”, le manifestazioni celebrative per i cento anni di vita del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. Più di cento ragazzi, guidati dai direttori del Laboratorio teatrale Carmelo Cutrupi e Mila Lucisano, in sinergia con il Laboratorio teatrale diretto dalla professoressa Lisa Fiore, partendo dal genio creativo di Leonardo da Vinci, hanno ripercorso il lungo viaggio della scienza.

La trama e il messaggio del progetto teatrale

Gaia e Sofia, novelle Alice, hanno incontrato nel loro “oneiros” personaggi emblematici: Prometeo, Ipazia, Galileo e tanti altri, fino a risolvere il grande mistero della scomparsa di Majorana, sconvolto dalla consapevolezza del fatto che la scienza può ed è diventata strumento di morte. Ed ecco che i drammi del Novecento sono diventati allegoria dei drammi del nostro tempo, suscitando un accorato grido di Pace. E con un inno alla pace si è concluso lo spettacolo, in una festosa e corale manifestazione di gioia e di emozione.

Un lavoro di squadra tra studenti e docenti

Epiche le scenografie realizzate da tutti i docenti del Laboratorio di Arte del Liceo, diretto dal prof Salvatore Annaloro, e suggestive le coreografie disegnate dal vinciano per sempre Luca La Cava. A conclusione dello spettacolo, i ragazzi hanno chiamato sul palco il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Borrello, per abbracciarla con il loro affetto e ringraziarla per il sostegno e la fiducia accordata a tutto il gruppo. La Dirigente ha espresso un sincero ed emozionato apprezzamento per lo spettacolo, definendolo “esempio di altissima valenza formativa e di crescita personale per gli studenti”.

Le parole della Dirigente Scolastica

“Lo spettacolo – ha continuato Borrello – ha segnato la conclusione delle celebrazioni per il Centenario della scuola, per il quale tutta la comunità scolastica, docenti, personale Ata, studenti e genitori, ha dato il massimo, in un percorso che ha inteso rafforzare l’identità del Liceo”. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Città metropolitana, che per l’occasione è stata rappresentata dal vicesindaco Carmelo Versace.