Sudtirol: tre infortuni per la squadra di Bisoli. Il bollettino medico

“In relazione a quanto indicato dal responsabile sanitario dr. Marco Walter Cassago si comunica che il giocatore Simone Davi, infortunatosi venerdì scorso nel riscaldamento della gara sul terreno del Modena ha riportato la lesione all’adduttore destro: si attende l’esito degli accertamenti eseguiti.

Alessandro Celli, alle prese con la tendinite dell’achilleo (piede sinistro) non recupererà in vista della gara di playoff di venerdì prossimo, Andrea Schiavone ha riportato la lesione al retto femorale destro con prognosi stimata in tre settimane”.

fonte: fc sudtirol