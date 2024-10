Sudtirol-Reggina: e se la vedessimo tutti insieme? Idea maxischermo

Una scintilla, un gol per riaccendere un entusiasmo che si era fortemente ridimensionato in quello che sembrava un finale di stagione anonimo. Poi il diagonale di Canotto, la palla in rete e l’esplosione di gioia dei 15.ooo tifosi presenti allo stadio ed una situazione ambientale che si è totalmente ribaltata. Adesso la Reggina si gioca il play off da settima in classifica, affrontando tra le compagini arrivate all’interno della griglia, quella che almeno sulla carta, sembrerebbe più alla portata, nonostante lo svantaggio di giocare il match fuori casa, in gara secca e con un solo risultato a proprio favore.

Il Druso non offre una grande disponibilità di posti nel settore ospiti e dei 625 biglietti a disposizione, è facile pensare che in pochissimo tempo verranno esauriti ed è per questo che da qualche giorno, con l’idea di vedere la partita tutti insieme per un maggiore coinvolgimento, in redazione arrivano segnalazioni da parte dei tifosi ed inviti da girare agli organi competenti, riguardo la possibilità di installare un maxischermo. Le zone individuate sono quelle dell’Arena, Piazza del Popolo o Piazza Duomo. L’idea è lanciata, vedremo se verrà raccolta.