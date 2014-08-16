Sul Lungomare di Lazzaro la 13esima Rassegna Gastronomica e dell’Artigianato locale

La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni e la Provincia di Reggio Calabria propongono anche quest’anno la Rassegna Gastronomica e dell’Artigianato locale – XIII edizione – che si svolgerà in un’ incantevole scenario di suoni e di luci sul Lungomare Cicerone di Lazzaro in riva allo Stretto di Messina.- . L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Motta San Giovanni, l’UNPLI Provinciale di Reggio Calabria e la Fondazione Campagna Amica , prevede la presenza di numerosi artigiani e agricoltori , nonché di parecchi titolari di attività di ristorazione . Seguendo il tramandato rituale di antica origine grecanica ancora in uso a Motta San Giovanni , gli espositori e tutta la cittadinanza avranno l’onere , l’onore ed il piacere di accogliere i visitatori, ospiti graditi e benvenuti della rassegna.
Il programma della manifestazione sarà il seguente:- ore 18.00 Apertura stands artigianato e aziende agricole – ore 20.30 Apertura Rassegna Gastronomica;- a seguire : Intrattenimento Stands Artigianato e Aziende Agricole: Evoli Creazioni ; Arte Metalvetro di Mafrici Giovanni ; Ortìgiarte Laboratorio di decorazione della ceramica ; Azienda Agricola Calabrò Francesco ; – Azienda Agricola Orfei; – Azienda Agricola Rita Perrucca; – Azienda Agricola Pugliese Francesco; – Azienda Agricola Morano Giuseppe & Figli ; – La Bottega del Miele; – Salumificio Mottese,Rassegna Gastronomica: – Pizzeria The Greasy Pole ; – Ristorante Al Faro ; – Ristorante L’Accademia ; – Random Club ; – Agririggio agriturismo : degustazione capicollo << Azze Anca >>Infine , sotto la ritmica luminosità in sequenza periodica dei due lampi bianchi del fanale posto sulla torre ottagonale del Faro di Capo dell’Armi , intrattenimento con i Concerti nei vari locali della riviera .- Torna gradita la presenza dei turisti e della popolazione del circondario : appuntamento, quindi, sul Lungomare Cicerone di Lazzaro per – Lunedì 18 e – Martedì 19 Agosto ‘14 dalle ore 18.00 fino a notte fonda .-
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Altri eventi
22 Novembre 2026
Tutto Brunori, appuntamento anche a Reggio: 'Secondo voi poteva mancare la Calabria?'
Teatro Francesco Cilea, REGGIO DI CALABRIA
23 Novembre 2026
Reggio, al Teatro Cilea Mario Biondi celebra 20 anni di 'This Is What You Are'
Teatro Francesco Cilea, REGGIO DI CALABRIA
4 Dicembre 2026
Palasport 2026: il tour di Gigi D'Alessio fa tappa a Reggio
PalaCalafiore, REGGIO DI CALABRIA