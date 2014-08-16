Sul Lungomare di Lazzaro la 13esima Rassegna Gastronomica e dell’Artigianato locale

La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni e la Provincia di Reggio Calabria propongono anche quest’anno la Rassegna Gastronomica e dell’Artigianato locale – XIII edizione – che si svolgerà in un’ incantevole scenario di suoni e di luci sul Lungomare Cicerone di Lazzaro in riva allo Stretto di Messina.- . L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Motta San Giovanni, l’UNPLI Provinciale di Reggio Calabria e la Fondazione Campagna Amica , prevede la presenza di numerosi artigiani e agricoltori , nonché di parecchi titolari di attività di ristorazione . Seguendo il tramandato rituale di antica origine grecanica ancora in uso a Motta San Giovanni , gli espositori e tutta la cittadinanza avranno l’onere , l’onore ed il piacere di accogliere i visitatori, ospiti graditi e benvenuti della rassegna.

Il programma della manifestazione sarà il seguente:- ore 18.00 Apertura stands artigianato e aziende agricole – ore 20.30 Apertura Rassegna Gastronomica;- a seguire : Intrattenimento Stands Artigianato e Aziende Agricole: Evoli Creazioni ; Arte Metalvetro di Mafrici Giovanni ; Ortìgiarte Laboratorio di decorazione della ceramica ; Azienda Agricola Calabrò Francesco ; – Azienda Agricola Orfei; – Azienda Agricola Rita Perrucca; – Azienda Agricola Pugliese Francesco; – Azienda Agricola Morano Giuseppe & Figli ; – La Bottega del Miele; – Salumificio Mottese,Rassegna Gastronomica: – Pizzeria The Greasy Pole ; – Ristorante Al Faro ; – Ristorante L’Accademia ; – Random Club ; – Agririggio agriturismo : degustazione capicollo << Azze Anca >>Infine , sotto la ritmica luminosità in sequenza periodica dei due lampi bianchi del fanale posto sulla torre ottagonale del Faro di Capo dell’Armi , intrattenimento con i Concerti nei vari locali della riviera .- Torna gradita la presenza dei turisti e della popolazione del circondario : appuntamento, quindi, sul Lungomare Cicerone di Lazzaro per – Lunedì 18 e – Martedì 19 Agosto ‘14 dalle ore 18.00 fino a notte fonda .-