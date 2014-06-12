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Sul Lungomare di Lazzaro la presentazione del libro ‘Leucopetra: la storia greco-romana della città’

Fonti documentarie, toponomastiche ed epigrafiche per ricostruire la storia antica del territorio di Leucopetra tra periodo greco e romano

12 Giugno 2014 - 10:17 | di Redazione

Promossa dall’Associazione “Athena”, si svolgerà sabato 14 giugno, alle ore 18:00, presso il Ristorante “L’Accademia” sito sul Lungomare di Lazzaro, la presentazione del libro “Leucopetra: la storia greco-romana della città” di Saverio Verduci (Disoblio Edizioni). Alla presentazione, moderata da Maria Francesca Fassari (Redattrice), interverranno: Paolo Laganà (Sindaco del Comune di Motta San Giovanni), Franco Tuscano (Responsabile Centro Documentazione Parco ArcheoDeri di Bova Marina), Natale Zappalà (Ricercatore e Scrittore), Antonella Repaci (Studiosa di Numismatica e di Archeologia), Sara Crea (Associazione Culturale Athena), Salvatore Bellantone (Editore).Sarà presente l’autore.

Passando in rassegna le principali fonti documentarie, onomastiche, toponomastiche, epigrafiche ed archeologiche, l’opera mette a fuoco le più celebri pagine della storia antica svoltesi nel territorio di Leucopetra nel periodo greco e romano, evidenziando il ruolo cruciale della città sul piano politico, economico, militare, culturale e la sua vocazione cosmopolita.

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