Summer Arena Soverato: grande festa reggae

Che sarebbe stata una serata unica si sapeva, ma adesso il concerto di Alborosie alla Summer Arena di Soverato il 25 agosto ha preso davvero i contorni della festa. Sarà un vero reggae party, quello voluto dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che organizza l’area concerti e la sua programmazione, con tantissima musica dal vivo che a partire dalle ore 18.00, quando sul palco saliranno alcuni ospiti per aprire la serata. A precedere l’artista siculo-giamaicano – al secolo Alberto D’Ascola, messinese, ma vive da anni a Kingston, nell’isola caraibica – si alterneranno i Marvanza, Killacat e EasyOne, nel nome del reggae, una musica che ha sempre avuto un messaggio globale. Alborosie ha composto canzoni rivoluzionarie i cui solidi e profondi ritmi roots sono diventati il suo marchio; l’artista siciliano è un pacchetto completo: l’headliner che si può ascoltare dal vivo ma anche il talento di un artista, compositore e produzione di una serie di album best seller, dal debutto nel 2008 con “Soul pirate” all’imminente “Freedom & Fyah” che uscirà il prossimo 20 maggio per Greensleeves records.

«Ha una profonda influenza dub con tracce di dubstep e musica elettronica in alcuni pezzi», dice lo stesso Alborosie in merito all’album. Per quanto riguarda i testi, invece, si occupa di diversi argomenti come l’amore, la vendetta, la politica e la critica sociale. “Freedom & Fyah” presenta testi Rasta molto critici accompagnati da vividi motivi roots, ad esempio “Can’t Cool”, “Judgement” e “Cry”, in cui si fa beffe degli uomini armati che hanno trasformato i quartieri centrali di Kingston in campi di battaglia.

Fra i contributi artistici più importanti dell’album, Alborosie vanta la partecipazione di artisti giamaicani come la star del reggae Protoje, che interviene in “Strolling” e Ky-Mani Marley nella canzone d’amore “Life To Me”. In “Carry on” lancia anche il talento nascente Sandy Smith, e, in “Zion Youth” e “Fly 420”, Sugus: ex vocalist di Dennis Brown e Gregory Isaacs.

I biglietti per assistere al concerto del 25 agosto a Soverato, dal costo di 23,00 euro, sono per posto unico non numerato. I tagliandi possono essere acquistati online attraverso il circuito Ticket Service Calabria e Ticket One, di cui Ticket Service è partner, oppure nei Ticket Service point, nelle prevendite abituali.

