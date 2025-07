Sunsetland Fest, i chiarimenti dell’ass. Romeo: ‘Alla direzione artistica una complessa gamma di 13 servizi’

In merito alle osservazioni sollevate dalla minoranza consiliare di Forza Italia sul livello di trasparenza e i costi sostenuti per il c.d. “Direttore artistico” del Sunsetland, è intervenuto con una nota stampa l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, ritenendo doveroso fornire una precisazione puntuale, a beneficio della cittadinanza e nel rispetto della chiarezza che caratterizza ogni azione dell’Amministrazione Falcomatà.

«Nel rispetto della separata competenza tra atti di indirizzo politico e di gestione amministrativa, intendo sgombrare la scena dalla falsa affermazione che trattasi di “Direttore artistico” – ha affermato l’assessore – infatti, per come ho avuto modo di apprendere in riunioni organizzative con gli uffici, l’affidamento, contrariamente a come etichettato dai Forzisti, è riferito ai “Servizi di programmazione, organizzazione e gestione del format”. Esso prevede una complessa gamma integrata di 13 servizi, da luglio a settembre, e, tra questi: “organizzazione e gestione del corso per aspiranti DJ”, “individuazione e contrattualizzazione dei DJ locali, “attività di scouting di DJ nazionali, internazionali e artisti di rilievo”, “Gestione della comunicazione social del format, attraverso la creazione e diffusione di contenuti digitali, secondo un piano concordato con l’Amministrazione”; “Progettazione ed esecuzione di coreografie ed effetti speciali, da utilizzare durante gli eventi serali”; “Gestione delle interferenze con altre manifestazioni pubbliche, in collaborazione con gli uffici comunali, per evitare sovrapposizioni o conflitti organizzativi”.